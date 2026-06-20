Украина атаковала один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ за 2000 километров от границы - СМИ

Украинские беспилотники атаковали тюменский нефтеперерабатывающий завод в Уральском регионе России, который расположен примерно в 2000 километрах от украинской границы. Удар стал частью кампании по уничтожению российской энергетической инфраструктуры, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Губернатор тюменской области Александр Моор заявил, что после падения обломков на территории предприятия работали аварийные службы. По его словам, работников эвакуировали, а сам завод якобы не пострадал.

Тюменский НПЗ считается одним из крупнейших частных нефтеперерабатывающих предприятий России и может перерабатывать около 151 тысячи баррелей нефти в сутки. Завод является важным поставщиком топлива для внутреннего рынка страны.

Атаки на российскую нефтяную отрасль усиливаются

По данным Bloomberg, в последние месяцы Украина значительно активизировала удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям. В частности, московский нефтеперерабатывающий завод на этой неделе подвергся атакам дважды.

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На фоне регулярных ударов темпы переработки нефти в России в июне упали до самого низкого уровня за последние два десятилетия. Российские власти уже сообщали о дефиците бензина в ряде регионов, а жители Москвы столкнулись с ростом цен на топливо.

Также в субботу из-за угрозы беспилотников временно приостанавливали работу несколько аэропортов Уральского региона. В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении моста через Геническую протоку, комплекса ПВО "Панцирь-С" и ряда пунктов управления российскими дронами на оккупированных территориях и в белгородской области РФ.

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