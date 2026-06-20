Густой дым зафиксировали над Тюменским НПЗ после атаки дронов

В рф сообщили об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ), по оценкам OSINT-аналитиков, над ним виднеется густой дым, несмотря на заявления местных властей об отражении атаки, пишет УНН.

Детали

"Густой дым виднеется над Тюменским НПЗ - бывшим Антипинским НПЗ - в Тюмени", - сообщает телеграм-канал ASTRA со ссылкой на данные своего анализа, и добавляет: "Ранее губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА на этот завод и отсутствии повреждений на предприятии".

Тот факт, что "густой дым виден над Тюменским НПЗ в Тюмени", как указано, установил OSINT-аналитик ASTRA по видео очевидца.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отражении атаки БПЛА на Тюменский НПЗ, и что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, а "по предварительной информации завод не пострадал, сотрудники эвакуированы".

"При этом местные жители сообщали, что слышали не менее двух взрывов в микрорайоне Антипино, где находится Тюменский НПЗ, а также видели как минимум 10 пожарных машин, направлявшихся в сторону завода", - указывает ASTRA.

В регионе объявляли дроновую опасность, аэропорт Тюмени прекратил выпускать и принимать самолеты. Несколько рейсов задержаны.

Тюменский нефтеперерабатывающий завод (ТНПЗ, филиал московской компании "РИ-ИНВЕСТ") — один из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в промзоне города Тюмени — вблизи микрорайона Антипино. Мощность предприятия составляет около 8 млн тонн нефти в год с глубиной переработки, достигающей 98%. Основная продукция предприятия: дизельное топливо стандарта Евро-5, стабильный газовый бензин, нефтяной кокс, битум и мазут.

До этого Тюменский НПЗ, как указано, был атакован в октябре 2025 года.

Напомним

По данным Генерального штаба ВСУ, московский НПЗ прекратил переработку нефти на неопределенный срок после поражений украинскими ударными дронами 18 июня 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и в ростовской области. Поражения произошли, в частности, ударными беспилотниками FP-1, производства украинской компании Fire Point. Российская система ПВО "Панцирь" оказалась неспособной эффективно противодействовать дронам.

Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в московской области и краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.