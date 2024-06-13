Российские медиа сообщили, что в Москве горит конструкторское бюро "Сухого". Это одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники, в частности, самолетов типа "Су", передает УНН.

Детали

Отмечается, что пожар произошел в опытно-конструкторском бюро «Сухого» в Москве.

В соцсетях пишут, что "весь дым идет на Боткинскую больницу".

Официальных комментариев от российских властей относительно пожара пока нет. На месте работают пожарные команды.

В Москве вспыхнул масштабный пожар