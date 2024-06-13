Киев • УНН
В конструкторском бюро Сухого, ведущем авиастроительном предприятии в Москве, ответственном за разработку самолетов Су, произошел пожар, на место происшествия выехали пожарные бригады.
Российские медиа сообщили, что в Москве горит конструкторское бюро "Сухого". Это одно из ведущих предприятий по разработке авиатехники, в частности, самолетов типа "Су", передает УНН.
Детали
Отмечается, что пожар произошел в опытно-конструкторском бюро «Сухого» в Москве.
В соцсетях пишут, что "весь дым идет на Боткинскую больницу".
Официальных комментариев от российских властей относительно пожара пока нет. На месте работают пожарные команды.
В Москве вспыхнул масштабный пожар20 мая 2024, 01:35 • 33313 просмотров