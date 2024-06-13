У москві горить конструкторське бюро "Сухого", яке розробляє літаки Су
Київ • УНН
У конструкторському бюро Сухого, провідному авіабудівному підприємстві в Москві, відповідальному за розробку літаків Су, сталася пожежа, на місце події виїхали пожежні бригади.
Російські медіа повідомили, що у москві горить конструкторське бюро "Сухого". Це одне із провідних підприємств із розробки авіатехніки, зокрема, літаків типу "Су", передає УНН.
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Зазначається, що пожежа сталася у дослідно-конструкторському бюро "Сухого" у Москві.
У соцмережах пишуть, що "весь дим йде на Боткінську лікарню".
Офіційних коментарів від російської влади щодо пожежі поки немає. На місці працюють пожежі команди.
У Москві спалахнула масштабна пожежа20.05.24, 04:35 • 33620 переглядiв