В московском ТЦ обрушился потолок, пострадал один человек

Потолок обрушился на голову посетителям в одном из ТЦ москвы. Кадры с места происшествия разлетелись по сети, пишет УНН.

Детали

По данным росСМИ потолок обрушился на первом этаже в ТЦ "Avenue SouthWest" на проспекте Вернадского, 86А.

Конструкция упала рядом с эксалатором. В момент обрушения там проходил мужчина. Ему засыпало глаза пылью. По предварительной информации больше никто не пострадал.

На видео, которые уже разлетелись сетью, видно целые обломки потолка и рабочих. В сети предполагают, что в ТЦ мог идти ремонт.