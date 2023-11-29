В московском ТЦ обрушился потолок, пострадал один человек

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
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Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

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В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  137584 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
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Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

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Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  184542 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  167495 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153361 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные
27 ноября  •  142445 просмотра

В Киеве на фоне непогоды за сутки произошло более 30 ДТП, есть травмированные

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В московском ТЦ обрушился потолок, пострадал один человек

В московском торговом центре "Авеню Юго-Запад" обрушился потолок, в результате чего одному человеку попала пыль в глаза. Другие посетители не пострадали. Инцидент был снят на видео. По предположениям, причиной может быть продолжающийся ремонт.

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Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе после возвращения заложников

Премьер-министр Израиля Нетаньяху подтвердил, что страна возобновит военные действия против ХАМАС в Газе после возвращения их заложников, несмотря на недавнее продление перемирия.

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Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе после возвращения заложников

Коллаборационисту из Херсона, который помогал оккупантам проводить псевдореферендум, сообщили о подозрении

В сентябре 2022 года 56-летний подозреваемый занял должность "секретаря участковой избирательной комиссии", которая функционировала на территории Херсона. Ее создала оккупационная власть для проведения псевдореферендума по выходу из состава Украины.

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Коллаборационисту из Херсона, который помогал оккупантам проводить псевдореферендум, сообщили о подозрении

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В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году.

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В Киевсовете запланировали старт строительства метро на Троещину в 2024 году

В Национальном университете обороны Украины стартовал курс стратегического управления

Министр обороны Украины Рустем Умеров в Национальном университете обороны Украины поздравил первых слушателей курса "Стратегическое" управление высшего и государственной политики L-5".

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В Национальном университете обороны Украины стартовал курс стратегического управления

С начала года Нацполиция получила почти 244 тысячи обращений по поводу совершения домашнего насилия - Выговский

С начала года в полицию поступило около 244 тысяч заявлений и сообщений граждан о совершении домашнего насилия - наиболее распространенного вида гендерно обусловленного насилия в Украине. В настоящее время в Нацполиции работают 54 специализированных подразделения противодействия домашнему насилию.

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Суд во временно оккупированном Крыму приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего мэра курортного поселка Симеиз Юрия Ломенко по обвинению в государственной измене.

Во временно оккупированном Крыму к 16 годам лишения свободы приговорили экс-мэра Симеиза, которого обвинили в шпионаже в пользу Украины.

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Суд во временно оккупированном Крыму приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего мэра курортного поселка Симеиз Юрия Ломенко по обвинению в государственной измене.

В сельской громаде в Винницкой области, которую контролируют депутаты от Гройсмана, половину бюджета "закатали" в дороги

В сельской громаде в Винницкой области, которую контролируют депутаты от Гройсмана, половину бюджета "закатали" в дороги.

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В приложении "Дія" можно получить англоязычную версию загранпаспорта, техпаспорта и водительского удостоверения.

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В "Дії" теперь можно получить англоязычную версию некоторых документов: что известно

Эрдоган назвал премьер-министра Израиля "мясником Газы"

Эрдоган жестко высказался на счет премьер-министра Израиля. Кроме того, он заявил, что Израиль совершил геноцид в секторе Газа.

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Эрдоган назвал премьер-министра Израиля "мясником Газы"