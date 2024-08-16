В Monobank заявили о масштабной DDoS-атаке
Киев • УНН
Сооснователь Monobank Олег Гороховский сообщил о DDoS-атаке на банк. За 3 часа банк получил около миллиарда запросов, но ситуация под контролем.
На Monobank осуществляют DDoS-атаку. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский, передает УНН.
«Идет DDOS-атака. Отбиваем... Уже имеем около МЛРД запросов на услуги monobank за 3 часа. Держим ситуацию под контролем», - сообщил Гороховский.
X зазнала DDoS-атаки перед інтерв'ю Маска з Трампом13 августа 2024, 00:39 • 24896 просмотров
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