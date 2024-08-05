В Молдове умер 52-летний депутат Юрие Песат от партии «Действие и солидарность» в результате анафилактического шока после укуса осы. Песат был заместителем председателя комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.
В Молдове в результате анафилактического шока, вызванного укусом осы, умер депутат от партии президента "Действие и солидарность" (PAS) Юрие Песат. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии, передает УНН.
Как сообщается, Песат умер утром 5 августа. Ему было 52 года.
С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего коллеги, Юрия Песата, депутата парламента, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Он умер сегодня утром от анафилактического шока, вызванного укусом осы
Отмечается, что Юрие Песат в течение многих лет посвящал себя обществу, в частности как мэр села Балчана.
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