В Молдове в результате анафилактического шока, вызванного укусом осы, умер депутат от партии президента "Действие и солидарность" (PAS) Юрие Песат. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба партии, передает УНН.

Как сообщается, Песат умер утром 5 августа. Ему было 52 года.

С глубокой скорбью сообщаем о смерти нашего коллеги, Юрия Песата, депутата парламента, заместителя председателя комитета по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Он умер сегодня утром от анафилактического шока, вызванного укусом осы - говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрие Песат в течение многих лет посвящал себя обществу, в частности как мэр села Балчана.

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