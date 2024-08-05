С 5 по 23 августа армия Молдовы проводит на военных полигонах многонациональные учения Scutul de Foc-2024. К ним привлечены в частности войска США и Румынии. Об этом заявили в Минобороны Молдовы, передает УНН.

Детали

Учения, в которых принимают участие молдавские, румынские и американские военнослужащие, направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости личного состава.

Отмечается, что к учениям привлечены подразделения военной техники и артиллерийские системы Национальной армии.

В минобороны Молдовы также предупредили, что в ближайшие дни, в рамках учений, военная техника будет развернута на дорогах национального значения.

Дополнение

В ведомстве добавляют, что Scutul de Foc-2024 происходит в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год.

Они организовываются ежегодно, начиная с 2015 года.

Напомним

Весной Молдова вместе с НАТО провела учения Coherent Resilience 2024, направленные на повышение устойчивости своей критически важной энергетической инфраструктуры к кибер- и гибридным угрозам.