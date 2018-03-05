В "МХП" прокомментировали куршавельскую вечеринку Косюка

"Действительно, Юрий Косюк был на горнолыжном курорте Франции в качестве приглашенного гостя на дне рождения другого человека - коллеги и друга. Господин Косюк никоим образом не оплачивал это мероприятие, поскольку это был личный праздник другого лица", - отметили в компании.