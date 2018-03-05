В “МХП” прокоментували куршавельську вечірку Косюка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Керівник агрохолдингу Юрій Косюк був на гірськолижному курорті Франції у якості запрошеного гостя на дні народження іншої людини. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили в “Миронівському хлібопродукті”, коментуючи вечірку в Куршавелі.
“Дійсно, Юрій Косюк був на гірськолижному курорті Франції у якості запрошеного гостя на дні народження іншої людини — колеги та друга. Пан Косюк жодним чином не оплачував цей захід, оскільки це було приватне свято іншої особи”, — зазначили в компанії.