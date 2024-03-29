В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

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Эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19 в Украине, как ожидается, завершится в середине апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
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"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны
Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны, призывая к увеличению расходов на оборону и поддержке Украины.
Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"
Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину вступления Литвы в НАТО заявил, что сегодняшняя цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить.
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров
В Запорожской области военные и гражданские инженеры в три смены масштабно строят укрепления для защиты жителей и огромной линии фронта, несмотря на попытки России помешать строительству.
Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин
Украина получила от Японии и Великобритании через Всемирный банк кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.
Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну
путин стремится уничтожить существование Украины как независимой страны и втянуть НАТО в войну, но Германия никогда этого не допустит, заявила министр иностранных дел Германии.
Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра
На большей части территории Украины 30 марта осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью от 3-8° тепла до 16-24° днем, ветер южный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом секторе, включая разработку совместных программ и проектов для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны, климатически нейтральные технологии, распределенную генерацию, транспортировку газа и нефти, энергетическую безопасность через интеграцию рынков и развитие межгосударственных связей.
В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту
9 жителей пригорода Душанбе задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями московского теракта, в результате которого погибли 143 человека.