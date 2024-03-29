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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  14773 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

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В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
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В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  70349 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  203233 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  133610 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133147 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  152927 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143054 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145213 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153312 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  600843 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  550151 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  562200 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19 в Украине, как ожидается, завершится в середине апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

COVID-19 •   •  48769 просмотра
Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

Мошенники создали фейковый Telegram-канал от имени Укрэнерго для распространения дезинформации об отключении электроэнергии в регионах.

Общество •   •  12648 просмотра
Осторожно, мошенники: в Укрэнерго предупредили о фейковом канале компании в Telegram

"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупреждает о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны, призывая к увеличению расходов на оборону и поддержке Украины.

Война •   •  16462 просмотра
"Следующие два года решат все": премьер Польши Туск заявил о самом критическом моменте со времен Второй мировой войны

Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"

Президент Литвы Гитанас Науседа в годовщину вступления Литвы в НАТО заявил, что сегодняшняя цель должна заключаться в том, чтобы помочь Украине победить.

Война •   •  15069 просмотра
Президент Литвы: "Сегодня нашей целью должно быть помочь Украине победить"

Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров

В Запорожской области военные и гражданские инженеры в три смены масштабно строят укрепления для защиты жителей и огромной линии фронта, несмотря на попытки России помешать строительству.

Общество •   •  14554 просмотра
Фортификация строится в масштабных объемах, укрепления защитят не только жителей Запорожья - Федоров

Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин

Украина получила от Японии и Великобритании через Всемирный банк кредит в размере 1,5 миллиарда долларов на поддержку ключевых приоритетов государственного бюджета в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.

Экономика •   •  15656 просмотра
Украина получила 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка - Минфин

Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну

путин стремится уничтожить существование Украины как независимой страны и втянуть НАТО в войну, но Германия никогда этого не допустит, заявила министр иностранных дел Германии.

Война •   •  14963 просмотра
Глава МИД Германии: путин хочет втянуть НАТО в войну

Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

На большей части территории Украины 30 марта осадков не ожидается, лишь ночью в восточных областях пройдут небольшие дожди, температура воздуха ночью от 3-8° тепла до 16-24° днем, ветер южный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Общество •   •  16052 просмотра
Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается

Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетическом секторе, включая разработку совместных программ и проектов для восстановления энергетической инфраструктуры, пострадавшей от войны, климатически нейтральные технологии, распределенную генерацию, транспортировку газа и нефти, энергетическую безопасность через интеграцию рынков и развитие межгосударственных связей.

Экономика •   •  14707 просмотра
Украина и Польша подписали меморандум о сотрудничестве в энергетике: что предполагается

В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту

9 жителей пригорода Душанбе задержаны в Таджикистане по подозрению в возможной связи с исполнителями московского теракта, в результате которого погибли 143 человека.

Новости Мира •   •  12262 просмотра
В Душанбе задержали 9 человек по подозрению в причастности к московскому теракту