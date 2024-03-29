В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

В Украине эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19 ориентировочно закончится в середине апреля. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Детали

На вопрос, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ, COVID-19, Кузин ответил: "В середине апреля".

Также в Минздраве журналисту УНН сообщили, что за неделю ОРВИ, гриппом и COVID-19 заболело 153 537 человек, из них 90 273 - дети.

"С 18 по 24 марта в больницы попало 4 311 украинцев, из них 2 389 - дети в возрасте до 17 лет. В течение отчетной недели зарегистрировано 1 892 пациента с COVID-19. В госпитализации нуждались 614 человек", - сообщили в Минздраве.

Также в Минздраве отметили, что наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Хмельницкой, Черниговской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

"Зарегистрировано 27 летальных случаев среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19. Все умершие не имели профилактических прививок против COVID-19 в течение последних 12 месяцев. Также один человек умер в результате осложнений гриппа", - заявили в Минздраве.

Кроме того, в Минздраве сообщили, что всего с начала эпидсезона в октябре ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 3 894 723 украинца. Подтверждено 150 755 случаев заболевания COVID-19.

Дополнение

Ранее Кузин заявлял, что COVID-19 окончательно переходит в разряд сезонных заболеваний.