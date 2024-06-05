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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 12:42  •  17319 просмотра

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Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов обратилось в администрацию национального парка "Тузловские лиманы" за разъяснениями по поводу информации о фактах массового браконьерства на территории парка.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обратилось в администрацию национального парка "Тузловские лиманы" за разъяснениями относительно информации о фактах массового браконьерства на территории парка. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в министерстве.

Детали

Отметим, что факты массового браконьерства на территории парка выявлены в начале мая этого года. Рейд проводила рабочая группа, в состав которой вошли экологи, представители полиции, работники Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Одесской области, сотрудники ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области. 

По результатам рейда изъяты незаконные орудия лова с водными живыми биоресурсами: атерина – 16 973 штуки, камбала-глоса – 803 штуки, креветка – 3052 штуки. В том, лицо, совершившее правонарушение установить не удалось.   

Впрочем, в самом нац парке факты браконьерства, как и наличие открытых уголовных производств в отношении подобных преступлений, отрицают.

Правда, обнародованные в СМИ фотографии, свидетельствующие о незаконном вылове рыбы на территории парка, подтверждают.

"В частности, два фото сделаны ночью 17 мая, когда было обнаружено двух граждан, осуществляющих незаконный вылов на лимане Шаганы ( в пределах парка). По данному факту внесены данные в ЕРДР No 12024168240000039 от 17.05.2024 по части первой статьи 249 УК. Сумма убытков составила 18 тыс. грн", - пишут в "Тузловских лиманах".

В общем, руководству нацпарка даже неизвестно о деятельности рабочей группы, не говоря уже о деятельности браконьеров на их территории. Государство тратит миллионы на содержание "охранников" природы, однако что-то идет не так. Средства налогоплательщиков просто "сливаются".

Ранее УНН сообщал, что национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам. И это очень значительная численность штата нац парка во время войны. Однако и они не могут, судя по информации правоохранителей, навести там порядок. 

Добавим, что уже не впервые на территории нацпарка фиксируется браконьерство. Но незаконный вылов не единственная проблема. Уже 10 лет Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области управляется одним и тем же временным директором, что приводит к конфликтам с местными жителями, которые обвиняют руководство в незаконном изъятии их земель и предпринимательской деятельности, пренебрегая при этом содержанием и сохранением парка.

Подробно об этом УНН писал в статье "проклятие для местных: почему Минэкологии призывают освободить "временное" руководство Тузловских лиманов". 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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