У Міндовкілля відреагували на масове браконьєрство в нацпарку "Тузлівські лимани"

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України звернулося до адміністрації національного парку "Тузлівські лимани" за розʼясненнями щодо інформації про факти масового браконьєрства на території парку. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у міністерстві.

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Зазначимо, що факти масового браконьєрства на території парку виявлені на початку травня цього року. Рейд проводила робоча група, до складу якої увійшли екологи, представники поліції, працівники Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Одеській області, співробітники ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області.

За результатом рейду вилучені незаконні знаряддя лову з водними живими біоресурсами: атерина – 16 973 штуки, камбала-глоса – 803 штуки, креветка – 3052 штуки. Втім, особу, що вчинила правопорушення встановити не вдалося.

Втім, в самому нацпарку факти браконьєрства, як і наявність відкритих кримінальних проваджень щодо подібних злочинів, заперечують.

Щоправда, оприлюднені у ЗМІ фотографії, які свідчать про незаконний вилов риби на території парку, підтверджують.

"Зокрема, два фото зроблені вночі 17 травня, коли було виявлено двох громадян, що здійснюють незаконний вилов на лимані Шагани ( у межах Парку). По даному факту внесено дані до ЄРДР No 12024168240000039 від 17.05.2024 по частині першій статті 249 ККУ. Сума збитків склала 18 тис. грн", - пишуть у "Тузлівських лиманах".

Загалом, керівництву нацпарку навіть невідомо про діяльність робочої групи , не кажучи вже про діяльність браконьєрів на їх території. Держава витрачає мільйони на утримання "охоронців" природи, проте щось йде не так. Кошти платників податків просто "зливаються".

Раніше УНН повідомляв, що національний парк "Тузлівські лимани" в Одеській області має річний бюджет у розмірі 5 565 380 гривень, з яких 97% витрачається на заробітну плату 45 працівникам. І це дуже значна чисельність штату нацпарку під час війни. Проте і вони не можуть, судячи з інформації правоохоронців, навести там лад.

Додамо, що вже не вперше на території нацпарку фіксується браконьєрство. Та незаконний вилов не єдина проблема. Вже 10 років Національний парк "Тузловські лимани" в Одеській області управляється одним і тим же тимчасовим директором, що призводить до конфліктів з місцевими жителями, які звинувачують керівництво в незаконному вилученні їхніх земель і підприємницькій діяльності, нехтуючи при цьому утриманням і збереженням парку.

Детально про це УНН писав у статті "Прокляття для місцевих: чому Мінекології закликають звільнити "тимчасове" керівництво Тузлівських лиманів".