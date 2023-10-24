В Минреинтеграции разработали схему эвакуации людей с ВОТ через Сумскую область

Детали

По данным Минреинтеграции для эвакуированных с ВОТ уже созданы пункты временного пребывания в одном из приграничных поселений Сумщины и в самом городе Сумы. Там люди смогут отдохнуть, получить помощь и узнать всю необходимую информацию для дальнейшего перемещения.

В приграничном поселении также развернут стационарный “Пункт несокрушимости” от ГСЧС. Во время своего выступления, вице-премьер Ирина Верещук отметила необходимость усовершенствовать и усилить там укрытия.

Особое внимание участники встречи уделили вопросу выплат денежной помощи эвакуированным сразу в указанных гуманитарных хабах.

Также обсудили проблему транспортировки людей, в частности маломобильных лиц, пожилых людей и детей. В Минреинтеграции хотят привлечь к решению этого вопроса волонтеров Международного Комитета Красного Креста.

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На совещании говорили и о введении дополнительных маршрутов эвакуации в Полтаву и Днепр. Сейчас министерство прорабатывает вопрос финансирования указанных дополнительных транспортных маршрутов.

В министерстве также добавили, что эвакуироваться можно вместе с домашними любимцами. В гуманитарных хабах позаботились об условиях для пребывания с домашними животными. Кроме того, к зимнему периоду для них планируется построить отдельное специальное место.

Напомним

В Минреинтеграции подтвердили необходимость эвакуации из 8 районов Донецкой, и 23 населенных пунктов Херсонской области. По словам вице-премьера Ирины Верещук, родители обязаны вывезти детей, если семьи проинформированы о принудительной эвакуации. Время на сбор для семей регулируют органы безопасности и обороны.