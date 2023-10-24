В Мінреінтеграції розробили схему евакуації людей з ТОТ через Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Евакуацію з тимчасово окупованих територій через Сумську область обговорили сьогодні на нараді під головуванням Віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук. Зокрема, учасники зустрічі розглянули питання коридору “Колотилівка — Покровка”. Про рішення ухвалені під час цієї наради повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
За даними Мінреінтеграції для евакуйованих з ТОТ вже створені пункти тимчасового перебування в одному з прикордонних поселень Сумщини й у самому місті Суми. Там люди матимуть змогу перепочити, отримати допомогу та дізнатись усю необхідну інформацію для подальшого переміщення.
У прикордонному поселенні також розгорнутий стаціонарний “Пункт незламності” від ДСНС. Під час свого виступу, віцепремʼєрка Ірина Верещук наголосила на необхідності удосконалити й підсилити там укриття.
Особливу увагу учасники зустрічі приділили питанню виплат грошової допомоги евакуйованим одразу в зазначених гуманітарних хабах.
Також обговорили проблему транспортування людей, зокрема маломобільних осіб, похилого віку та дітей. У Мінреінтеграції хочуть залучити до розв'язання цього питання волонтерів Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
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На нараді говорили й про запровадження додаткових маршрутів евакуації до Полтави й Дніпра. Наразі міністерство опрацьовує питання фінансування вказаних додаткових транспортних маршрутів.
У міністерстві також додали, що евакуюватися можна разом із домашніми улюбленцями. В гуманітарних хабах подбали про умови для перебування з домашніми тваринами. Крім того, до зимового періоду для них планується побудувати окреме спеціальне місце.
Нагадаємо
В Мінреінтеграції підтвердили необхідність евакуації з 8 районів Донецької, та 23 населених пунктів Херсонської області. За словами віцепрем’єрки Ірини Верещук, батьки зобов’язані вивезти дітей, якщо родини проінформовано про примусову евакуацію. Час на збір для родин регулюють органи безпеки та оборони.