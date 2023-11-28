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В Минобороны Украины и ВСУ ввели уже 280 стандартов НАТО

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 17:30  •  13713 просмотра

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Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили четыре новых стандарта НАТО, сосредоточившись на тактике действий в городских условиях, воздушно-десантных операциях, наземных тактических операциях и воздушно-космических операциях, в целом приняв на сегодня 280 стандартов НАТО.

В течение октября-ноября 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введены еще четыре стандарта НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали 

Среди введенных в этом месяце стандартов НАТО:

- Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах)

 - Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций)

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- Проведение сухопутных тактических действий (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании)

- Воздушные и космические операции (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения возможностей по действиям в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).

В целом в Министерстве обороны и ВСУ сейчас внедрено 280 стандартов НАТО: 

  • 174 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО)
  • 106 - так называемых "инициативных", внедряемых Украиной вне Целей партнерства

Дополнение 

Всего в Альянсе существует 1135 стандартов - то есть, в Минобороны и ВСУ уже внедрена четверть от общего количества (24,6%). 

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Тогда, как в феврале 2023 года насчитывалось лишь 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство. 

Внедрение стандартов НАТО в составляющие сектора безопасности и обороны - приоритетная задача для Украины на пути к членству в НАТО

 - отметили в Минобороны.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на фронте в Украине чрезвычайно сложная, особенно на востоке. И несмотря на то, что линия фронта существенно не сдвинулась, украинцы смогли нанести российским захватчикам большие потери, как в личном составе, так и в снижении боевых возможностей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Политика
В Міноборони України та ЗСУ запровадили вже 280 стандартів НАТО
The Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces have already implemented 280 NATO standards
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В Минобороны Украины и ВСУ ввели уже 280 стандартов НАТО

Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили четыре новых стандарта НАТО, сосредоточившись на тактике действий в городских условиях, воздушно-десантных операциях, наземных тактических операциях и воздушно-космических операциях, в целом приняв на сегодня 280 стандартов НАТО.

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