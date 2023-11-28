В Минобороны Украины и ВСУ ввели уже 280 стандартов НАТО

В течение октября-ноября 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных Силах Украины введены еще четыре стандарта НАТО. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

Среди введенных в этом месяце стандартов НАТО:

- Образование и подготовка по проведению операций в урбанизированной среде (осуществление стандартизированной подготовки при подготовке к ведению боевых действий в крупных населенных пунктах)

- Тактика, методы и процедуры воздушно-десантных операций НАТО (обеспечение командиров и их штабов руководством по планированию, координации и выполнению воздушно-десантных операций)

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- Проведение сухопутных тактических действий (обеспечение руководством по планированию и выполнению мероприятий и задач по стабилизации обстановки, которые могут возникать в рамках любой операции и в рамках любой кампании)

- Воздушные и космические операции (касается общей доктрины, на основе которой могут быть сформулированы стандартные процедуры применения возможностей по действиям в аэрокосмическом пространстве во время объединенных операций).

В целом в Министерстве обороны и ВСУ сейчас внедрено 280 стандартов НАТО:

174 - в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты НАТО)

106 - так называемых "инициативных", внедряемых Украиной вне Целей партнерства

Дополнение

Всего в Альянсе существует 1135 стандартов - то есть, в Минобороны и ВСУ уже внедрена четверть от общего количества (24,6%).

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Тогда, как в феврале 2023 года насчитывалось лишь 77 стандартов, введенных в рамках Целей партнерства, но полномасштабная война не остановила процесс интеграции Украины в Североатлантическое пространство.

Внедрение стандартов НАТО в составляющие сектора безопасности и обороны - приоритетная задача для Украины на пути к членству в НАТО - отметили в Минобороны.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация на фронте в Украине чрезвычайно сложная, особенно на востоке. И несмотря на то, что линия фронта существенно не сдвинулась, украинцы смогли нанести российским захватчикам большие потери, как в личном составе, так и в снижении боевых возможностей.