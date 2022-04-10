Країни Заходу обговорюють навчання військових ЗСУ в роботі із новою зброєю зразка НАТО - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Деякі країни-члени НАТО говорять про навчання українських військових за кордоном з використання та обслуговування більш сучасної зброї. Про це інформує УНН з посиланням на Bloomberg.
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За словами одного з джерел видання, знайомих з дискусіями між "Великою сімкою" і членами НАТО, метою є допомога Україні поступово перейти від використання озброєння радянських часів до техніки натовського зразка і відповідних стандартів.
Як наголошується, до такого обговорення країни НАТО призвело розуміння того, що запаси зброї радянських часів виснажуються, а війна росії проти України може затягтися.
Зазначається, що союзники зараз значною мірою утримуються від поставок сучасної зброї, щоб не навчати українські сили її застосуванню. При цьому східні держави НАТО ризикують в якийсь момент залишитися без обладнання радянського виробництва.
У виданні підкреслюють, що така допомога, ймовірно, приверне увагу рф.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков у своєму відеозверненні до держав-партнерів України наголосив, що нашій країні потрібна зброя, яку використовують країни НАТО, таким чином українська армія зможе чинити ще ефективніший опір агресору.