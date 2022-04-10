Страны Запада обсуждают учения военных ВСУ в работе с новым оружием образца НАТО - Bloomberg

Детали

По словам одного из источников издания, знакомых с дискуссиями между "Большой семеркой" и членами НАТО, целью является помощь Украине постепенно перейти от использования вооружения советских времен до техники натовского образца и соответствующих стандартов.

Как отмечается, к такому обсуждению стран НАТО привело понимание того, что запасы оружия советских времен истощаются, а война россии против Украины может затянуться.

Отмечается, что союзники сейчас в значительной мере воздерживаются от поставок современного оружия, чтобы не обучать украинские силы его применению. При этом восточные государства НАТО рискуют в какой-то момент остаться без оборудования советского производства.

В издании подчеркивают, что такая помощь, вероятно, привлечет внимание рф.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников в своем видеообращении к государствам-партнерам Украины подчеркнул, что нашей стране нужно оружие, которое используют страны НАТО, таким образом украинская армия сможет оказывать еще более эффективное сопротивление агрессору.