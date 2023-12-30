В минобороны рф заявили о якобы уничтожении в Черном море безэкипажного катера Украины
Киев • УНН
россия утверждает, что якобы уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат вблизи Крыма после сообщения о взрыве в Севастополе.
В субботу в оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв. министерство обороны рф заявило о якобы уничтожении украинского безэкипажного катера, передает УНН.
Детали
"30 декабря около 10.00 в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен безэкипажный катер ВМС Украины, следовавший в направлении Крымского полуострова", - говорится в сообщении.
В минобороны рф заявили, что катер был уничтожен из штатного вооружения патрульного катера россии.
Напомним
В Севастополе во временно оккупированном Крыму прогремел громкий взрыв.
В минобороны рф заявили о якобы уничтожении в Черном море безэкипажного катера Украины
россия утверждает, что якобы уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат вблизи Крыма после сообщения о взрыве в Севастополе.
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