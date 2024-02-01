В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  148679 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  169487 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
30.01.24  •  170871 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

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Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30.01.24  •  151383 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

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Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30.01.24  •  141609 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30.01.24  •  138503 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30.01.24  •  131462 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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Новости по теме

В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области

министерство обороны россии сообщило, что сегодня утром над белгородской и воронежской областями было сбито шесть беспилотников.

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В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области

Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

Руководитель военной разведки Украины спрогнозировал, что следующие шесть месяцев войны будут "интересными".

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Буданов ожидает, что следующие шесть месяцев будут "интересными"

Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения

За минувшие сутки российская армия четыре раза обстреляла Николаевскую область баллистическими ракетами, повредив инфраструктуру и электросети.

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Враг за сутки четыре раза атаковал Николаевщину баллистикой: повреждена инфраструктура и сеть электроснабжения

В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА

Из-за атаки вражеских беспилотников на гражданский промышленный объект в Харькове никто не пострадал.

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В результате вечерней атаки вражеских дронов на Харьков есть попадания по территории промобъекта - ОВА

Днепропетровскую область ночью армия рф атаковала дважды, обошлось без жертв

Российские войска ночью выпустили около десятка снарядов, били из артиллерии по селам Никопольского района Днепропетровской области, обошлось без жертв.

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По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых

За минувшие сутки российские войска 41 раз обстреляли Херсонскую область, с применением артиллерии, ракет, танков, беспилотников и авиации, ранив шесть человек.

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По Херсонской области враг нанес ракетный удар, выпустил 164 снаряда: шестеро раненых

россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами

Российские войска атаковали 27 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 169 ударов с помощью 58 беспилотников, но без жертв.

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россияне за сутки ударили почти 170 раз по Запорожской области, атаковали 58 дронами

Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 386 тысяч

По оценкам украинских военных, с момента вторжения в Украину в феврале 2022 года российские военные понесли более 386 000 потерь, в том числе потеряли 6 322 танка.

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Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 386 тысяч

В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об уничтожении двух беспилотников "шахед", запущенных российскими войсками в ночь на 1 февраля, в Харьковской области.

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В Харьковской области уничтожили 2 из 4 запущенных врагом ночью "шахедов"

Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ

Иностранные инвесторы шестой месяц подряд продают китайские акции, что является "самой сильной" и "самой длинной" тенденцией с 2014 года. Только в январе инвесторы продали чистых акций на материковом Китае на сумму $2 млрд.

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Иностранные инвестиции уходят с китайских фондовых рынков сильнее всего с 2014 года - СМИ