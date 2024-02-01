В минобороны рф сообщили об атаке дронов на белгородскую и воронежскую области

Сегодня утром над белгородской и воронежской областями было сбито шесть беспилотников, заявили в министерстве обороны россии, пишет УНН.

Детали

Как указали в российском оборонном ведомстве, БпЛА самолетного типа атаковали объекты на территории рф около 06.30 утра.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены украинские беспилотные летательные аппараты над территориями Белгородской (4 БпЛА) и Воронежской (2 БпЛА) областей - говорится в сообщении минобороны рф в Telegram.

В рф сообщили о дронах в брянской и ростовской областях