У міноборони рф повідомили про атаку дронів на бєлгородську та воронезьку області
Київ • УНН
міністерство оборони росії повідомило, що сьогодні вранці над бєлгородською та воронезькою областями було збито шість безпілотників.
Сьогодні вранці над бєлгородською та воронезькою областями було збито шість безпілотників, заявили в міністерстві оборони росії, пише УНН.
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Як вказали в російському оборонному відомстві, БпЛА літакового типу атакували об'єкти на території рф близько 06.30 ранку.
Черговими засобами ППО перехоплено і знищено українські безпілотні літальні апарати над територіями бєлгородської (4 БпЛА) і воронезької (2 БпЛА) областей
У рф повідомили про дрони у брянській та ростовській областях29.01.24, 10:17 • 33265 переглядiв