В минобороны рф признали повреждение корабля "Новочеркасск" в Феодосии
Киев • УНН
Российский десантный корабль "Новочеркасск" был поврежден в Феодосии украинскими ракетами.
В минобороны россии подтвердили повреждение большого десантного корабля "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии во время удара ВСУ в ночь на 26 декабря. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на российское оборонное ведомство, информирует УНН.
Большой десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения в Феодосии сегодня ночью во время отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет
Также в российском ведомстве заявили о якобы сбитии вражескими средствами ПВО двух украинских Су-24, которые осуществляли пуск ракет.
Тем временем оккупационный глава Крыма сергей аксенов написал в Telegram, что в Феодосии после атаки погиб человек, еще двое ранены.
Напомним,
В ночь на 26 декабря Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму.
В минобороны рф признали повреждение корабля "Новочеркасск" в Феодосии
Российский десантный корабль "Новочеркасск" был поврежден в Феодосии украинскими ракетами.
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