В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине

Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и газовой промышленности Украины. Об этом заявили в министерстве обороны рф, передаёт УНН.

Воздушно-космическими силами россии нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. – сказано в сводке минобороны рф.

Детали

В министерстве заявили, что использовали "высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности" и беспилотники. И заявили, что цели удара достигнуты.

В результате этого удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности, занимающихся производством и ремонтом вооружения, техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты. Нанесен удар по назначенным объектам. - сообщило военное ведосмтро рф.

Напомним

Ночью российские оккупанты атаковали высоковольтные подстанции на юге Украины, что привело к отключению электроэнергии в Одесской области и возможным почасовым отключениям в Харькове и Кривом Роге.

К обеду электроснабжение после ночных российских обстрелов в Одесской области было восстановлено .