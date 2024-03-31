В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  179210 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  160553 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  162687 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  333393 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  137866 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  135220 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154044 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143302 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145439 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153474 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  333393 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  323985 просмотра
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21 марта 2024, 11:56  •  679679 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  626173 просмотра
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  635765 просмотра

В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине

Российские военные нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре и газодобывающим предприятиям Украины, используя дальнобойное высокоточное оружие и беспилотники, нарушив работу предприятий оборонной промышленности, занимающихся производством и ремонтом вооружений.

Война •   •  9561 просмотра
В минобороны рф подтвердили, что целились по энергетической инфраструктуре и объектам добычи газа в Украине

Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные

Россияне обстреляли село Боровая Изюмского района Харьковской области из РСЗО "Ураган", в результате чего погиб 19-летний парень и был тяжело ранен 27-летний мужчина.

Война •   •  13343 просмотра
Харьковщина: россияне обстреляли Боровую из РСЗО "Ураган", есть погибшие и травмированные

Через Тису на резиновой лодке: еще четырех мужчин задержали в 100 метрах от границы

Четырех мужчин поймали в 100 метрах от границы с Венгрией с резиновой лодкой, которые намеревались нелегально пересечь реку Тиса в Венгрию, заплатив тысячи долларов контрабандистам.

Общество •   •  13806 просмотра
Через Тису на резиновой лодке: еще четырех мужчин задержали в 100 метрах от границы

На Харьковщине дронари-пограничники уничтожили три позиции россиян и две вражеские машины

Прошлой ночью украинские пограничники с помощью БПЛА уничтожили 2 автомобиля и 3 вражеские позиции в Харьковской области вблизи границы с Россией.

Война •   •  15711 просмотра
На Харьковщине дронари-пограничники уничтожили три позиции россиян и две вражеские машины

россияне почувствовали реальность войны из-за событий в белгороде - Буданов

Из-за постоянных боевых действий в Белгородской области и Грайворонском районе россияне начали чувствовать, что такое война, по словам главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Война •   •  15795 просмотра
россияне почувствовали реальность войны из-за событий в белгороде - Буданов

Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука

Подкупленные депутаты Европарламента и дезинформация: ЕС разоблачил мощную пророссийскую сеть влияния Медведчука, направленную на продвижение пророссийских политиков в Европарламент через восхваление россии и путина в европейских СМИ и публикацию антиукраинских и антиевропейских материалов.

политика •   •  20129 просмотра
Подкупленные евродепутаты и дезинформация: в ЕС разоблачили мощную сеть влияния медведчука

Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить

россия накопила ракеты "Калибр" и теперь готова применить их после пополнения своих запасов, заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Война •   •  20278 просмотра
Буданов: россия накопила "Калибры" и готова их применить

Одесская область: электроснабжение после российских обстрелов восстановлено, в Одессе нет электричества из-за аварии - ДТЭК

После ночных российских обстрелов в Одесской области было восстановлено электроснабжение, но из-за аварии два района Одессы и часть Одесского района остаются без света, который инженеры обещают восстановить в течение нескольких часов.

Общество •   •  20757 просмотра
Одесская область: электроснабжение после российских обстрелов восстановлено, в Одессе нет электричества из-за аварии - ДТЭК

Буданов рассказал о роли РДК в войне с россией

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что российский Добровольческий корпус пока не может с оружием в руках дойти до москвы, но со временем, когда ситуация позволит, они сыграют свою роль, поскольку уже больше недели воюют против российских войск в Белгородской и Курской областях.

Война •   •  21628 просмотра
Буданов рассказал о роли РДК в войне с россией

Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору

В результате ночной атаки российских войск на энергетическую инфраструктуру в Ровенской области была повреждена электроопора и нанесены незначительные повреждения медицинскому учреждению, на месте происшествия работали соответствующие службы и было обеспечено электроснабжение.

Война •   •  20751 просмотра
Ровенская область: обломки сбитого российского снаряда повредили электроопору