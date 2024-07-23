Минобороны Украины разрабатывает законопроект о демобилизации, но его появление зависит от "ряда факторов" на которые не могут повлиять законодатели. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин, передает УНН.

Детали

По словам Лазуткина, законопроект о демобилизации находится в разработке, но это документы зависит от ряда факторов, в частности - от ситуации на фронте.

Я не могу сказать сроков появления законопроекта. Это зависит от ряда факторов, не только от работы над законопроектом. Это зависит и от ситуации на фронте, и от темпов мобилизации, и от взаимодействия тех структур, которые влияют на это - пояснил представитель Минобороны.

Он также напомнил, что когда принимали закон об усилении мобилизации, норма о демобилизации исчезла после обращения главнокомандующего ВСУ, поэтому необходима согласованная позиция и Генштаба, и Минобороны.

Напомним

В апреле этого года спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин заявил, что на разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих заложено до восьми месяцев согласно поручению комитета ВР по вопросам национальной безопасности.