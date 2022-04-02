В Минобороны доложили об обстановке за 36 сутки российского вторжения
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Наносит систематические ракетные и авиационные удары по объектам критической инфраструктуры и жилым кварталам населенных пунктов. Подразделения врага, с целью создание наступательных группировок, продолжают перегруппировку войск. Об этом сообщает Минобороны, передает УНН.
Детали
Из района Чернобыля до населенных пунктов, расположенных на территории республики беларусь выводятся отдельные подразделения 5-й, 29-й и 35-й общевойсковых армий Восточного военного округа и 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, вероятно, с последующим перемещением в Белгородской области.
По имеющейся информации, до железнодорожной станции Долбино (Белгородская область) прибыл железнодорожный эшелон с техникой отдельных подразделений 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Полесском направлении противник действует силами отдельных подразделений 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии, 37-й отдельной мотострелковой бригады и 5-й отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии.
По имеющимся данным, подразделения Вооруженных сил рф, которые отводятся в белоруссию сосредоточиваются на территории Полесского радиационного заповедника в районах населенных пунктов Киров, Хильчиха, Наровля и Волоховщина.
На Северском направлении противник наступательных действий не проводил, основные усилия сосредоточивал на прикрытии отвод войск на территорию российской федерации и сдерживаемые наступательных действий Сил обороны.
На Черниговском направлении продолжает блокирование Чернигова и наносит артиллерийские удары по жилым кварталам города и позициям подразделений Вооруженных Сил Украины.
С целью наращивания группировки войск, из населенного пункта Валуйки (Белгородская область) в район Пески (Харьковская область) перемещено подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии, вероятно, с целью ведения боевых действий на Донецком направлении.
На Изюмском направлении оккупанты продолжают контролировать часть города Изюм и удерживают понтонные переправы через реку Северский Донец, осуществляют перегруппировку войск с целью создания наступательной группировки.
На Донецком направлении враг продолжает осуществлять огневой влияние и штурмовые действия на большинстве направлений. Основные усилия сосредотачивает на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное.