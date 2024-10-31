В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»

Министерство культуры и стратегических коммуникаций обнародовало реакцию на заключение Европейской комиссии относительно прогресса государств-кандидатов на вступление в ЕС, который содержал критику телемарафона "Единые новости". Об этом говорится на сайте Минкульта, пишет УНН.

Детали

Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в заявлении отметил, что ведомство "начало путь изменений", которым пытается "обеспечить доступ каждого гражданина к публичной информации".

Рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" также приняты во внимание. Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры, - заявил Точицкий.

Напомним

Еврокомиссия выразила обеспокоенность относительно государственного финансирования телемарафона "Единые новости" и его роли как платформы для обмена мнениями. Комиссия предоставила рекомендации по улучшению медиа-ландшафта в Украине.