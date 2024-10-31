В Минкульте прокомментировали рекомендации Еврокомиссии по «Единым новостям»
Киев • УНН
Министерство культуры отреагировало на замечания Еврокомиссии по телемарафону «Единые новости». Ведомство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций обнародовало реакцию на заключение Европейской комиссии относительно прогресса государств-кандидатов на вступление в ЕС, который содержал критику телемарафона "Единые новости". Об этом говорится на сайте Минкульта, пишет УНН.
Детали
Министр культуры и стратегических коммуникаций Николай Точицкий в заявлении отметил, что ведомство "начало путь изменений", которым пытается "обеспечить доступ каждого гражданина к публичной информации".
Рекомендации Еврокомиссии по марафону "Единые новости" также приняты во внимание. Государство планирует прекратить поддержку марафона после завершения военного положения, сосредоточившись на устойчивом развитии медиаинфраструктуры,
Напомним
Еврокомиссия выразила обеспокоенность относительно государственного финансирования телемарафона "Единые новости" и его роли как платформы для обмена мнениями. Комиссия предоставила рекомендации по улучшению медиа-ландшафта в Украине.