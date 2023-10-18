В Минэнерго рассказали о подготовке к зиме и возможных блэкаутах

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«Продолжается масштабная ремонтная кампания и практически каждую неделю выходят из ремонтов блоки тепловой генерации. В частности, вышли из ремонтов 8 энергоблоков атомных станций из 9 запланированных, и к началу зимы все 9 энергоблоков будут в работе и будут обеспечивать подачу электроэнергии. В течение зимы и отопительного сезона в работе будут все имеющиеся мощности. Также в соответствии с графиками на начало зимы у нас будет накоплено достаточное количество угля и газа, при этом с газом мы уже превысили запланированные показатели», - отметила заместитель министра.

Детали

Она уточнила, что для защиты от возможных российских атак объекты генерации физически защищены, подготовлена база оборудования для проведения быстрых ремонтов на случай повреждений при массированных атаках.

Кроме того, в Минэнерго превентивно разработали графики отключений электроэнергии, которые помогут сбалансировать энергосистему во время возможных ограничений генерации.

По ее словам, проведена работа с партнерами для донесения до них информации о насущных потребностях электроэнергетических компаний для оказания гуманитарной помощи, а также разработаны онлайн-платформы, которые помогут на период прохождения отопительного сезона оперативно осуществлять необходимые закупки.

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