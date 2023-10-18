В Міненерго розповіли про підготовку до зими та можливих блекаутів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Міненерго продовжують ремонтну кампанію, щоб забезпечити стабільну подачу електроенергії взимку. Також превентивно розробили графіки відключень електроенергії. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає УНН.
Цитата
«Продовжується масштабна ремонтна кампанія і практично кожного тижня виходять з ремонтів блоки теплової генерації. Зокрема, вийшли з ремонтів 8 енергоблоків атомних станцій з 9 запланованих, і до початку зими всі 9 енергоблоків будуть в роботі і будуть забезпечувати подачу електроенергії. Протягом зими та опалювального сезону в роботі будуть усі наявні потужності. Також відповідно до графіків на початок зими в нас буде накопичено достатня кількість вугілля та газу, при цьому з газом ми вже перевищили заплановані показники», - наголосила заступниця міністра.
Деталі
Вона уточнила, що для захисту від можливих російських атак об’єкти генерації фізично захищені, підготовлена база обладнання для проведення швидких ремонтів на випадок пошкоджень при масованих атаках.
Окрім того, в Міненерго превентивно розробили графіки відключень електроенергії, які допоможуть збалансувати енергосистему під час можливих обмежень генерації.
За її словами, проведена робота з партнерами для донесення до них інформації про нагальні потреби електроенергетичних компаній для надання гуманітарної допомоги, а також розроблені онлайн-платформи, які допоможуть на період проходження опалювального сезону оперативно здійснювати необхідні закупівлі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готова до початку опалювального сезону – Міненерго