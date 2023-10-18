В Міненерго розповіли про підготовку до зими та можливих блекаутів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 20 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 6326 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22188 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 93855 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166690 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171049 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135849 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136839 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87380 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94036 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 6454 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 11472 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 15461 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 14871 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11046 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171047 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232027 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380446 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317240 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 424777 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12593 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17842 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34382 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30937 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135847 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В Міненерго розповіли про підготовку до зими та можливих блекаутів

Київ • УНН

 • 268497 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Міненерго продовжують ремонтну кампанію, щоб забезпечити стабільну подачу електроенергії взимку. Також превентивно розробили графіки відключень електроенергії. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, передає УНН.

В Міненерго розповіли про підготовку до зими та можливих блекаутів

Цитата

«Продовжується масштабна ремонтна кампанія і практично кожного тижня виходять з ремонтів блоки теплової генерації. Зокрема, вийшли з ремонтів 8 енергоблоків атомних станцій з 9 запланованих, і до початку зими всі 9 енергоблоків будуть в роботі і будуть забезпечувати подачу електроенергії. Протягом зими та опалювального сезону в роботі будуть усі наявні потужності. Також відповідно до графіків на початок зими в нас буде накопичено достатня кількість вугілля та газу, при цьому з газом ми вже перевищили заплановані показники», - наголосила заступниця міністра.

Деталі

Вона уточнила, що для захисту від можливих російських атак об’єкти генерації фізично захищені, підготовлена база обладнання для проведення швидких ремонтів на випадок пошкоджень при масованих атаках.

Окрім того, в Міненерго превентивно розробили графіки відключень електроенергії, які допоможуть збалансувати енергосистему під час можливих обмежень генерації.

За її словами, проведена робота з партнерами для донесення до них інформації про нагальні потреби електроенергетичних компаній для надання гуманітарної допомоги, а також розроблені онлайн-платформи, які допоможуть на період проходження опалювального сезону оперативно здійснювати необхідні закупівлі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна готова до початку опалювального сезону – Міненерго

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32