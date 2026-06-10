В Минэкономики озвучили прогноз по экспорту зерновых

$44.840.3351.900.54
ukenru
13:33 • 646 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
12:52 • 7330 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
Эксклюзив
12:32 • 10808 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
11:30 • 17636 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto
Эксклюзив
10:40 • 33142 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
08:21 • 25571 просмотра
Рада увеличила бюджет на оборону после кредита от ЕС
9 июня, 17:43 • 37506 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92529 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 76113 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 41170 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
2.2м/с
34%
749мм
Популярные новости
США и Япония отвергли заявления о «закрытом вопросе» ядерной программы КНДР10 июня, 05:00 • 26206 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41701 просмотра
Должностных лиц армейского корпуса подозревают в поборах с военных через "боевые"PhotoVideo10 июня, 07:28 • 26037 просмотра
Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"Video10 июня, 07:46 • 29107 просмотра
Чонгарский мост уничтожен - руководитель ЦПД СНБО09:33 • 20503 просмотра
публикации
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo12:52 • 7266 просмотра
Баллистические удары по москве становятся реальностью - аналитик УЦБС о новых украинских ракетах
Эксклюзив
12:32 • 10780 просмотра
"Дія" для покупки алкоголя и штрафы за торговлю в Instagram - что изменится в УкраинеPhoto11:30 • 17616 просмотра
Ложь в отчетности БЭБ может обернуться уголовной ответственностью для его руководства - судья в отставке
Эксклюзив
10:40 • 33123 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 92520 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Даниил Гетманцев
Игорь Коломойский
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Германия
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 41715 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 32187 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 39145 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 74702 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 144598 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136
Золото

В Минэкономики озвучили прогноз по экспорту зерновых

Киев • УНН

 • 832 просмотра

Минэкономики прогнозирует экспорт более 40 млн тонн зерна и стремится к большей доле переработки. Аграрии уже засеяли 97% площадей, ожидается урожай на уровне 62,9 млн тонн.

В Минэкономики озвучили прогноз по экспорту зерновых

В Минэкономики объявили прогноз по экспорту зерновых за год - на уровне более 40 млн тонн, и указали на стремление к переходу от экспорта зерна к продукции с большей добавленной стоимостью, пишет УНН.

Около 14 млн тонн пшеницы, 25 млн тонн кукурузы и 1,52 млн тонн ячменя – именно столько, по предварительным оценкам, Украина может экспортировать в 2025/26 маркетинговом году. Это ориентировочно 6%, 12% и 4% мирового экспорта этих культур соответственно

- сообщили в Минэкономики

В то же время указано, что для Украины сейчас важно создавать больше стоимости внутри страны.

"Наша задача – создавать больше стоимости внутри страны. У нас уже есть сильные примеры: подсолнечное масло и шрот, где Украина удерживает мощные позиции, а также биоэтанол, экспорт которого с начала полномасштабной войны вырос почти в три раза", – отметил заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.

Дополнение

По состоянию на 2 июня аграрии, по данным Минэкономики, засеяли уже 97% запланированных площадей, или 5,84 млн га зерновых и зернобобовых культур.

По последним прогнозам НБУ, урожаи в Украине в 2026 году будут незначительно отличаться от прошлогодних. Урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 62,9 млн т (без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом). В то же время предположение относительно урожая масличных культур несколько ухудшено – до 20,2 млн т.

Несмотря на ожидания более высокого урожая подсолнечника, прогнозируется существенное сокращение сборов сои и рапса из-за повреждения части посевов и снижения площадей под последними.

Эффект на цены от пересмотра этих предположений оценивается как нейтральный. Подорожание удобрений, обусловленное войной на Ближнем Востоке, не окажет существенного влияния на урожайность в 2026 году, так как аграрии заблаговременно сформировали необходимые запасы, отмечали в НБУ.

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
Государственный бюджет
Война в Украине
Национальный банк Украины
Украина