В Минэкономики озвучили прогноз по экспорту зерновых
Киев • УНН
Минэкономики прогнозирует экспорт более 40 млн тонн зерна и стремится к большей доле переработки. Аграрии уже засеяли 97% площадей, ожидается урожай на уровне 62,9 млн тонн.
В Минэкономики объявили прогноз по экспорту зерновых за год - на уровне более 40 млн тонн, и указали на стремление к переходу от экспорта зерна к продукции с большей добавленной стоимостью, пишет УНН.
Около 14 млн тонн пшеницы, 25 млн тонн кукурузы и 1,52 млн тонн ячменя – именно столько, по предварительным оценкам, Украина может экспортировать в 2025/26 маркетинговом году. Это ориентировочно 6%, 12% и 4% мирового экспорта этих культур соответственно
В то же время указано, что для Украины сейчас важно создавать больше стоимости внутри страны.
"Наша задача – создавать больше стоимости внутри страны. У нас уже есть сильные примеры: подсолнечное масло и шрот, где Украина удерживает мощные позиции, а также биоэтанол, экспорт которого с начала полномасштабной войны вырос почти в три раза", – отметил заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.
Дополнение
По состоянию на 2 июня аграрии, по данным Минэкономики, засеяли уже 97% запланированных площадей, или 5,84 млн га зерновых и зернобобовых культур.
По последним прогнозам НБУ, урожаи в Украине в 2026 году будут незначительно отличаться от прошлогодних. Урожай зерновых и зернобобовых культур ожидается на уровне 62,9 млн т (без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом). В то же время предположение относительно урожая масличных культур несколько ухудшено – до 20,2 млн т.
Несмотря на ожидания более высокого урожая подсолнечника, прогнозируется существенное сокращение сборов сои и рапса из-за повреждения части посевов и снижения площадей под последними.
Эффект на цены от пересмотра этих предположений оценивается как нейтральный. Подорожание удобрений, обусловленное войной на Ближнем Востоке, не окажет существенного влияния на урожайность в 2026 году, так как аграрии заблаговременно сформировали необходимые запасы, отмечали в НБУ.