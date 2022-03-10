В Николаевской области оккупанты украли с магазина презервативы и просроченные продукты

Цитата

“Сегодня днём русская армия ограбили сельский магазин в Николаевской области, где набрала презервативов и просроченных продуктов”, - написал Геращенко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об усилении ответственности за государственную измену и мародерство.