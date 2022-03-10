В Миколаївській області окупанти вкрали з магазину презервативи та прострочені продукти
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російська армія пограбували сільський магазин в Миколаївській області, де набрала презервативів і прострочених продуктів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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"Сьогодні вдень російська армія пограбували сільський магазин в Миколаївській області, де набрала презервативів і прострочених продуктів", - написав Геращенко.
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