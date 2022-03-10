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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4665 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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06:08 • 15924 перегляди

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В Миколаївській області окупанти вкрали з магазину презервативи та прострочені продукти

В Миколаївській області окупанти вкрали з магазину презервативи та прострочені продукти

Київ • УНН

 • 144225 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російська армія пограбували сільський магазин в Миколаївській області, де набрала презервативів і прострочених продуктів. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вдень російська армія пограбували сільський магазин в Миколаївській області, де набрала презервативів і прострочених продуктів", - написав Геращенко.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про посилення відповідальності за державну зраду і мародерство.

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