В МИД Украины опровергли информацию о встрече Зеленского и Байдена в Вашингтоне

Во время пресс-конференции в МИД государственный секретарь США Антони Блинкен подтвердил предстоящую встречу президента Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером. Однако, из-за ошибки в переводе его слова трактовали как анонс встречи президента Украины и лидера Белого дома. Об этом в МИД объяснили журналисту УНН.

Детали

В МИД объяснили, что сегодня во время трехсторонней пресс-конференции в МИД было упомянуто о встрече Кира Стармера и Джо Байдена в Вашингтоне, поэтому о визите в Белый дом президента Украины пока речь не идет.

Напомним

Во время пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи Украине на сумму более 700 миллионов долларов.