У МЗС України спростували інформацію про зустріч Зеленського та Байдена у Вашингтоні
Київ • УНН
Через помилку перекладу слова Блінкена про зустріч Байдена зі Стармером трактували як анонс зустрічі з Зеленським. МЗС спростувало інформацію про візит президента України до Білого дому.
Під час пресконференції в МЗС державний секретар США Антоні Блінкен підтвердив майбутню зустріч президента Джо Байдена з британським премʼєром Кіром Стармером. Проте, через помилку в перекладі його слова трактували як анонс зустрічі президента України та лідера Білого дому. Про це у МЗС пояснили журналісту УНН.
Деталі
У МЗС пояснили, що сьогодні під час тристоронньої пресконференції в МЗС було згадано про зустріч Кіра Стармера та Джо Байдена у Вашингтоні, тож про візит до Білого дому президента України наразі не йдеться.
Нагадаємо
Під час пресконференції держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму понад 700 мільйонів доларів.