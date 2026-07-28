В МИД отвергли обвинения Ирака в адрес Украины и указали на след российской пропаганды
Киев • УНН
МИД Украины отвергло безосновательные обвинения советника Ирака, назвав их влиянием российской пропаганды. Украина призвала Ирак не распространять дезинформацию.
Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает безосновательные обвинения советника по вопросам национальной безопасности Ирака относительно якобы причастности Украины к противоправной деятельности в этой стране, усматривая в этом влияние российских нарративов. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.
Детали
По словам Тихого, иракская сторона не предоставила ни одного доказательства своих слов и даже не пыталась урегулировать вопрос через традиционные дипломатические каналы.
Министерство иностранных дел Украины отвергает безосновательные и бездоказательные обвинения, озвученные советником по вопросам национальной безопасности Республики Ирак Касимом аль-Абуди в интервью телеканалу Dijlah TV, относительно якобы причастности Украины к противоправной деятельности на территории Ирака. Нет никаких фактов или доказательств таких обвинений, что сам иракский чиновник признал в своем интервью
Спикер ведомства подчеркнул, что украинская сторона узнала о претензиях из прямого эфира, а не из официальной ноты или обращения.
Важно отметить, что до таких резонансных публичных заявлений иракская сторона не передавала Украине дипломатическими каналами никакой соответствующей информации или обеспокоенностей
Тихий добавил, что если бы обвинения имели хоть какие-то основания, логично было бы представить именно такую форму коммуникации. Поэтому в МИД Украины считают недопустимым и безответственным, когда высокопоставленный чиновник дружественного государства публично распространяет такие заявления без надлежащей доказательной базы. Ведь это противоречит принципам взаимного уважения и наносит ущерб украинско-иракским отношениям.
В дипломатическом ведомстве также обратили внимание на то, что подобные претензии играют на руку стране-агрессору.
Озвученные тезисы совпадают с нарративами российской пропаганды, направленными на дискредитацию Украины и подрыв ее отношений с государствами Ближнего Востока
По его словам, нельзя исключать, что этот эпизод — следствие внешнего информационного воздействия или элемент скоординированной информационно-психологической операции.
Призываем официальные круги Республики Ирак надлежащим образом отреагировать на распространение безосновательных обвинений и не допустить использования государственных институтов для ретрансляции дезинформации
В то же время в МИД подчеркнули, что Украина неизменно рассматривает Республику Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и последовательно выступает за развитие взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
Контекст
Российская Федерация систематически проводит информационно-психологические операции в странах Ближнего Востока и Глобального Юга, пытаясь дискредитировать Украину и ослабить ее международную поддержку.
С начала полномасштабного вторжения российские медиа и подконтрольные им ресурсы неоднократно распространяли фейки о якобы попадании западного оружия из Украины в регионы конфликтов или причастности украинцев к дестабилизации в других странах.
Все подобные претензии были опровергнуты как украинской стороной, так и международными партнерами.
Добавим, что Украина и Ирак поддерживают дипломатические отношения с 1992 года. Украинский миротворческий контингент принимал участие в стабилизационных мероприятиях в Ираке в 2003–2008 годах. Официальный Киев всегда последовательно поддерживал суверенитет, территориальную целостность и безопасность Республики Ирак.