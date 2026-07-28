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В МИД отвергли обвинения Ирака в адрес Украины и указали на след российской пропаганды

Киев • УНН

 • 1446 просмотра

МИД Украины отвергло безосновательные обвинения советника Ирака, назвав их влиянием российской пропаганды. Украина призвала Ирак не распространять дезинформацию.

В МИД отвергли обвинения Ирака в адрес Украины и указали на след российской пропаганды

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает безосновательные обвинения советника по вопросам национальной безопасности Ирака относительно якобы причастности Украины к противоправной деятельности в этой стране, усматривая в этом влияние российских нарративов. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, передает УНН.

Детали

По словам Тихого, иракская сторона не предоставила ни одного доказательства своих слов и даже не пыталась урегулировать вопрос через традиционные дипломатические каналы.

Министерство иностранных дел Украины отвергает безосновательные и бездоказательные обвинения, озвученные советником по вопросам национальной безопасности Республики Ирак Касимом аль-Абуди в интервью телеканалу Dijlah TV, относительно якобы причастности Украины к противоправной деятельности на территории Ирака. Нет никаких фактов или доказательств таких обвинений, что сам иракский чиновник признал в своем интервью 

- подчеркнул Тихий.

Спикер ведомства подчеркнул, что украинская сторона узнала о претензиях из прямого эфира, а не из официальной ноты или обращения.

Важно отметить, что до таких резонансных публичных заявлений иракская сторона не передавала Украине дипломатическими каналами никакой соответствующей информации или обеспокоенностей 

- заявил спикер МИД.

Тихий добавил, что если бы обвинения имели хоть какие-то основания, логично было бы представить именно такую форму коммуникации. Поэтому в МИД Украины считают недопустимым и безответственным, когда высокопоставленный чиновник дружественного государства публично распространяет такие заявления без надлежащей доказательной базы. Ведь это противоречит принципам взаимного уважения и наносит ущерб украинско-иракским отношениям. 

В дипломатическом ведомстве также обратили внимание на то, что подобные претензии играют на руку стране-агрессору.

Озвученные тезисы совпадают с нарративами российской пропаганды, направленными на дискредитацию Украины и подрыв ее отношений с государствами Ближнего Востока 

- подчеркнул Тихий.

По его словам, нельзя исключать, что этот эпизод  — следствие внешнего информационного воздействия или элемент скоординированной информационно-психологической операции.

Призываем официальные круги Республики Ирак надлежащим образом отреагировать на распространение безосновательных обвинений и не допустить использования государственных институтов для ретрансляции дезинформации 

- резюмировал Тихий.

В то же время в МИД подчеркнули, что Украина неизменно рассматривает Республику Ирак как важного партнера на Ближнем Востоке и последовательно выступает за развитие взаимовыгодного политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Контекст

Российская Федерация систематически проводит информационно-психологические операции в странах Ближнего Востока и Глобального Юга, пытаясь дискредитировать Украину и ослабить ее международную поддержку. 

С начала полномасштабного вторжения российские медиа и подконтрольные им ресурсы неоднократно распространяли фейки о якобы попадании западного оружия из Украины в регионы конфликтов или причастности украинцев к дестабилизации в других странах. 

Все подобные претензии были опровергнуты как украинской стороной, так и международными партнерами.

Добавим, что Украина и Ирак поддерживают дипломатические отношения с 1992 года. Украинский миротворческий контингент принимал участие в стабилизационных мероприятиях в Ираке в 2003–2008 годах. Официальный Киев всегда последовательно поддерживал суверенитет, территориальную целостность и безопасность Республики Ирак.

Александра Василенко

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