В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На одной из станций метро в российском Санкт-Петербурге произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает УНН.
“На станции метро „Сенная площадь“ в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие”, — сказал собеседник агентства.
Также отмечается, что станция сильно задымленная.
При этом представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга.
“Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место”, — сказал представитель управления.
Как сообщал УНН, в декабре в Москве произошел взрыв в переходе метро.