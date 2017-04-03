В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв, есть пострадавшие

“На станции метро „Сенная площадь“ в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, есть пострадавшие”, — сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что станция сильно задымленная.

При этом представитель регионального управления МЧС РФ сообщил, что ведомство проверяет информацию о задымлении в метро Петербурга.

“Есть заявка о задымлении, сотрудники выехали на место”, — сказал представитель управления.

Как сообщал УНН, в декабре в Москве произошел взрыв в переходе метро.