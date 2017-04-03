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В метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі

В метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На одній із станцій метро в російському Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає УНН.

“На станції метро "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі прогримів вибух, є постраждалі”, — сказав співрозмовник агентства.

Також зазначається, що станція сильно задимлена.

При цьому представник регіонального управління МНС РФ повідомив, що відомство перевіряє інформацію про задимлення в метро Петербурга.

“Є заявка про задимлення, співробітники виїхали на місце”, — сказав представник управління.

Як повідомляв УНН, у грудні в Москві стався вибух в переході метро.

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