В метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На одній із станцій метро в російському Санкт-Петербурзі стався вибух, є постраждалі. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерела в правоохоронних органах, передає УНН.
“На станції метро "Сінна площа" в Санкт-Петербурзі прогримів вибух, є постраждалі”, — сказав співрозмовник агентства.
Також зазначається, що станція сильно задимлена.
При цьому представник регіонального управління МНС РФ повідомив, що відомство перевіряє інформацію про задимлення в метро Петербурга.
“Є заявка про задимлення, співробітники виїхали на місце”, — сказав представник управління.
Як повідомляв УНН, у грудні в Москві стався вибух в переході метро.