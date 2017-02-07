В.Медведчук: какой опыт Боснии может использовать Украина

“Однако при всех достоинствах этого плана было бы ошибочным считать, что он будет иметь большой эффект, если реализовывать его не параллельно с политическим урегулированием, а вместо него”, — сказал В.Медведчук.

Кроме того, по словам политика, даже лица, причастные к разработке этого плана, к сожалению, не понимают всей важности этого процесса, более того, порождают новые мифы. Например, один из главных создателей указанного плана ― министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш ― в своем в целом весьма содержательном интервью “Украинской правде” исключил возможность выборов на подконтрольных территориях Донбасса, в частности, потому, что в Боснии их проведения обеспечивали десятки тысяч военных... там в некоторых местах функции избирательных комиссий выполняла ОБСЕ“. То есть, четкий посыл: пока не будет таких упомянутых компонентов, как в Боснии, выборы проводить не нужно.

Однако, по его словам, первые послевоенные выборы в Боснии (14 сентября 1996 года) проходили совсем не так, как нас убеждает В.Черныш. В стране действительно находился 54-тысячный международный контингент под эгидой НАТО (IFOR), однако в основном эти силы охраняли границу между национальными общинами (Inter-Entity Boundary Line), которая стала границей боснийской конфедерации.

“Но роль миротворческого контингента в выборах была ограничена обеспечением проезда автобусов с беженцами до избирательных участков. В этом легко убедиться, изучив стенограммы ежедневных брифингов, которые проходили в штабе IFOR, все они доступны на сайте НАТО”, -отметил В.Медведчук.

Что касается избирательных комиссий, то, по словам политика, они создавались местными властями из местных жителей. ОБСЕ же занималась своим привычным делом ― наблюдением. В этом нетрудно убедиться, поскольку отчет о выборах на сайте этой организации. Так, для такой небольшой страны (в тех выборах участвовало менее 2,5 млн человек) наблюдателей было много ― около 1 000. Однако изначально планировалось разместить их вчетверо больше. И главное ― наблюдатели были далеко не на каждом участке.

“Более того, без наблюдателей прошли выборы в 22 из 109 муниципалитетов страны. Такая цифра, в частности, содержится в интересной статье председателя попечительского совета института Боснии в Лондоне, известного политолога и историка сэра Ноэля Малколма "Заметки о боснийские выборы“”, — добавил В.Медведчук.

По его словам, в этой же публикации констатируются и многочисленные проблемы, которые были на тех выборах. Например, по разным оценкам, от 5 до 15% избирателей страны не нашли себя в списках. В Мостаре (четвертом по количеству населения городе ― там проживают более 100 тыс. человек), по мнению регионального директора ОБСЕ генерала Одендаля, таких было 12-15%.

“Думаю, проблемы, с которыми столкнулась тогда Босния во время выборов, на выборах в ОРДО и ОРЛО можно было бы существенно уменьшить без всякой полицейской миссии ОБСЕ”, — добавил В.Медведчук.

“Между тем, несмотря на все эти действительно серьезные проблемы, результаты боснийских выборов 1996 года никто в Европе не думал возражать. Потому что, несмотря на все недостатки, эти выборы были единственным путем создать легитимную власть и закрепить мир, восстановленный в стране после трех с половиной лет войны”, — подытожил политик.