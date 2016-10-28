В.Медведчук поделился эксклюзивной информацией о будущем "нормандского формата"

По словам политика, все зависит от того, что наметили в последний раз в Берлине участники "нормандского формата".

"Это касается необходимости разработать так называемую дорожную карту для реализации Минских соглашений. Участники встречи взяли на это месяц, в чем, конечно, есть сомнения. Если встреча состоится, то это может быть в декабре, когда участники должны утвердить наработки советников глав четырех государств и министров иностранных дел уже на уровне лидеров", - сказал В.Медведчук.

По мнению политика, вопрос, где состоится встреча, вряд ли обсуждался, но она состоится "100% не в Украине". Также В.Медведчук рассказал, что настроен более оптимистично, чем до последней встречи в Берлине.

"Почему? Потому что сегодня тоже в Украине ощущаются движения, направленные не только на составление "дорожной карты", но и более активно обсуждается закон о выборах (на Донбассе - ред.), который либо замалчивался ранее, или вызывал шквал критики. Так вот, шквал критики остался, но власть и в лице представителей МИД, и Главы государства говорит о том, что должны иметь место: обеспечение безопасности, согласование закона о выборах, его принятие и проведение выборов. Поэтому уже даже риторика, которая изменилась, дает повод для определенного оптимизма", - отметил политик.

Напомним, В.Медведчук с первых дней противостояния на Востоке Украины отстаивает идею урегулирования конфликта исключительно мирным путем. В июне 2014 г. федеральный канцлер Германии Ангела Меркель предложила назначить В.Медведчука посредником для обеспечения деятельности Трехсторонней контактной группы.

Благодаря участию В.Медведчука в переговорах по обмену удерживаемыми лицами с декабря 2014 г. освободили уже 404 человека.