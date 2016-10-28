В.Медведчук поділився ексклюзивною інформацією про майбутнє “нормандського формату”

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Віктор Медведчук, спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, в коментарі, даному одному з телеканалів у Міжнародному дискусійному клубі “Валдай”, розповів, коли відбудеться наступна зустріч в “нормандському форматі” і чи можна говорити про оптимізм після зустрічі в Берліні, передає УНН.