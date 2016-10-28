В.Медведчук поділився ексклюзивною інформацією про майбутнє “нормандського формату”
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Віктор Медведчук, спецпредставник з питань гуманітарного характеру в рамках Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, в коментарі, даному одному з телеканалів у Міжнародному дискусійному клубі “Валдай”, розповів, коли відбудеться наступна зустріч в “нормандському форматі” і чи можна говорити про оптимізм після зустрічі в Берліні, передає УНН.
За словами політика, все залежить від того, що намітили останнього разу в Берліні учасники “нормандського формату”.
“Це стосується необхідності напрацювати так звану дорожню карту для реалізації Мінських угод. Учасники зустрічі взяли на це місяць, у чому, звичайно, є сумніви. Якщо зустріч відбудеться, то це може бути в грудні, коли учасники повинні затвердити напрацювання радників глав чотирьох держав і міністрів закордонних справ вже на рівні лідерів”, — сказав В.Медведчук.
На думку політика, питання, де відбудеться зустріч, навряд чи обговорювалося, але вона відбудеться “100% не в Україні”. Також В.Медведчук розповів, що налаштований більш оптимістично, ніж до останньої зустрічі в Берліні.
“Чому? Тому що сьогодні теж в Україні відчуваються рухи, спрямовані не тільки на складання „дорожньої карти“, а й більш активно обговорюється закон про вибори (на Донбасі — ред.), який або замовчувався раніше, або викликав шквал критики. Так ось, шквал критики залишився, але влада і в особі представників МЗС, і глави держави говорить про те, що повинні мати місце: встановлення безпеки, узгодження закону про вибори, його прийняття і проведення виборів. Тому вже навіть риторика, яка змінилася, дає привід для певного оптимізму”, — зазначив політик.
Нагадаємо, В.Медведчук з перших днів протистояння на Сході України відстоює ідею врегулювання конфлікту виключно мирним шляхом. У червні 2014 федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель запропонувала призначити В.Медведчука посередником для забезпечення діяльності Тристоронньої контактної групи.
Завдяки участі В.Медведчука в переговорах з обміну утримуваними особами з грудня 2014 року позбавлені вже 404 людини.