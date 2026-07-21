В Мариуполе после атаки дронов ВСУ произошел крупный пожар, видео
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе вспыхнул пожар после атаки украинских беспилотников. По предварительным данным, загорелись горюче-смазочные материалы или бензовоз.
В оккупированном россиянами Мариуполе произошел крупный пожар после атак украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Moscow Times.
Детали
По словам местных жителей, пожар вспыхнул на улице Тополиной в северной части города. Движение по улице перекрыто. Также сообщается, что, вероятно, загорелся бензовоз или "что-то более серьезное".
Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что Мариуполь атаковали беспилотники ВСУ.
Украинские Telegram-каналы сообщили, что, вероятно, после атаки дронов загорелись горюче-смазочные материалы.
Напомним
Оккупанты в Мариуполе заставляют жителей освободить жилье в течение трех дней. Квартиры объявляют бесхозными и отбирают, несмотря на наличие собственников.