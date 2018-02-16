В Луцке рекламируют интернет-магазин по продаже наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Луцке неизвестные расклеивают рекламу интернет-магазина, занимающегося продажей наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Департамента муниципальной стражи Луцкого городского совета, передает УНН.
Как отмечают в департаменте, рекламные наклейки уже появились вблизи учебных заведений и в местах с большим скоплением молодежи.
"Рекламные объявления с самого утра снимают инспекторы департамента муниципальной стражи Луцка. Больше всего стикеров обнаружено в районе школ, университетов и других учебных заведений и прилегающих улицах. Департамент уже обратился с письмом к Нацполиции по данным фактам", - говорится в сообщении.
Напомним, в Херсоне работники 8-го территориального управления Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции задержали одного из участников преступной группы, который распространял наркотики (амфетамин, каннабис) методом "закладки" и распространял листовки с рекламой наркотических веществ.