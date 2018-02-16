В Луцьку рекламують інтернет-магазин з продажу наркотиків

Як зазначають в департаменті, рекламні наліпки вже з’явилися поблизу навчальних закладів та в місцях з великим скупченням молоді.

“Рекламні оголошення з самого ранку знімають інспектори департаменту муніципальної варти Луцька. Найбільше стікерів виявлено в районі шкіл, університетів та інших навчальних закладів та прилеглих вулицях. Департамент уже звернувся з листом до НацПоліції по даних фактах”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні працівники 8-го територіального управління Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції затримали одного з учасників злочинної групи, який розповсюджував наркотики (амфетамін, канабіс) методом “закладки” та поширював листівки з рекламою наркоотрути.