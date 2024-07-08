Правоохранители установили личность человека, который 7 июля бросил гранату на проезжую часть в Луцке, мужчину задержали. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, пишет УНН.

Полицейские оперативно установили личность правонарушителя, им оказался 35-летний житель Луцкого района. Злоумышленник, во время конфликта, бросил на проезжую часть гранату, которая сдетонировала, - говорится в сообщении.

Детали

В результате этого пострадали пять человек, четверо из них в больнице.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о покушении на умышленное убийство и незаконное обращение с боеприпасами. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним

Происшествие произошло в районе магазина АТБ, что на улице Ковельской в Луцке. Неизвестный мужчина прямо из окна транспортного средства бросил гранату, которая сдетонировала. Взрыв услышали даже жители соседних домов.