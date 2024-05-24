В Луцке водитель избил женщину, которая якобы переходила дорогу в неустановленном месте: правоохранители установили его личность

В Луцке правоохранители установили личность водителя, который избил женщину из-за того, что она якобы перебегала дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в Луцком районном управлении полиции, передает УНН.

Сотрудники полиции оперативно установили водителя, который нанес удары женщине в центре Луцка. Пешеходка, мол, переходила дорогу в неустановленном месте, и он чуть ее не сбил - говорится в сообщении управления полиции в Facebook

По данным полиции, происшествие случилось 22 мая вечером.

Видео с фрагментом инцидента всколыхнуло соцсети. Однако, как указали правоохранители, в полицию никто так и не обратился.

Правоохранители нашли очевидцев происшествия, опросили их, пересмотрели значительный объем видео с камер наблюдения и установили транспортное средство и личность водителя.

"Сейчас принимаются меры, чтобы найти и женщину. После этого будет приниматься процессуальное решение относительно того, к какой ответственности и по каким статьям привлечь правонарушителей", - говорится в заявлении.

Контекст

Накануне в соцсетях распространили видео, на котором мужчина наносит рукой несколько ударов женщине, которая, якобы, перебегала дорогу в неустановленном месте. На видео водитель сказал: "Я гружоный, я ее чуть не сбил, я бы ее переехал и сейчас сидел бы".

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