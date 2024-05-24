У Луцьку водій побив жінку, яка нібито переходила дорогу в невстановленому місці: правоохоронці встановили його особу
Київ • УНН
У Луцьку поліція встановила особу водія, який 22 травня побив жінку, що нібито переходила дорогу в недозволеному місці. Відео інциденту поширилося в соціальних мережах.
У Луцьку правоохоронці встановили особу водія, який побив жінку через те, що вона нібито перебігала дорогу у невстановленому місці. Про повідомили у Луцькому районному управлінні поліції, передає УНН.
Співробітники поліції оперативно встановили водія, який завдав ударів жінці в центрі Луцька. Пішохідка, мовляв, переходила дорогу в невстановленому місці, і він мало її не збив
За даними поліції, подія трапилась 22 травня увечері.
Відео з фрагментом інциденту сколихнуло соцмережі. Однак, як вказали правоохоронці, до поліції ніхто так і не звернувся.
Правоохоронці знайшли очевидців події, опитали їх, переглянули значний об’єм відео з камер спостереження та встановили транспортний засіб і особу водія.
"Нині вживаються заходи, аби знайти і жінку. Після цього прийматиметься процесуальне рішення щодо того, до якої відповідальності і за якими статтями притягнути правопорушників", - йдеться у заяві.
Контекст
Напередодні у соцмережах поширили відео, на якому чоловік завдає рукою кілька ударів жінці, яка, нібито, перебігала дорогу у невстановленому місці. На відео водій сказав: "Я гружоний, я її чуть не збив, я б її переїхав і зараз сидів би".
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