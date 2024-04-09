В Луцке горело 6-этажное общежитие, спасатели эвакуировали трех человек и подростка

В Луцке вечером понедельника, 8 апреля, произошел пожар: спасатели работали в общежитии, эвакуировали трех человек и подростка. Об этом рассказали в главном управлении ГСЧС в Волынской области, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в понедельник поздно вечером луцкие пожарные прибыли по вызову в 6-этажное общежитие, что на улице Нила Хасевича. В квартире на 2-м этаже случился пожар.

Сообщение в службу спасения 101 поступило в 22:07.

Спасатели включились в защитные аппараты на сжатом воздухе, подали на тушение два водяных ствола по автолестнице и по лестничной клетке, из-за задымления, оперативно провели эвакуацию трех взрослых и 15-летнего подростка.

Ликвидировали пожар в 22:20. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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