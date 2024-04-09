В Луцке горело 6-этажное общежитие, спасатели эвакуировали трех человек и подростка

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В Луцке произошел пожар в 6-этажном общежитии, спасатели эвакуировали 3 взрослых и 1 подростка.
Удар по Полтавщине: пылает общежитие, один человек погиб, еще 10 травмированы
8 апреля российский снаряд попал в жилой дом в Полтавской области, ранив по меньшей мере 10 человек, и один убив и повредив несколько домов.
Сумщина: россияне обстреляли 10 громад, есть жертвы и разрушения
В понедельник было зафиксировано 170 взрывов в 10 населенных пунктах приграничной Сумской области, когда российские войска обстреляли регион артиллерией, минометами, минами, беспилотниками и авиаударами, ранив 3 человек в городе Сумы.
Bloomberg: Торговля юанями на валютном рынке России достигла рекордного уровня
В марте 2023 года торговля юанем на российском валютном рынке достигла рекордного уровня в 53%, что иллюстрирует растущее значение китайской валюты в российской экономике на фоне ее отделения от западных финансовых систем из-за санкций, введенных из-за войны в Украине.
В Украине изменился минимальный размер алиментов - Минюст
С января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов в Украине увеличился до 1281,5 грн на детей в возрасте до 6 лет и 1598 грн на детей в возрасте от 6 до 18 лет в связи с ростом прожиточного минимума.
В Одесской области 16-летний подросток зарезал мать и сестру из-за отказа в карманных деньгах
16-летний парень из Ананьева Одесской области зарезал свою мать и младшую сестру после того, как им отказали в карманных деньгах, за что ему грозит до 15 лет заключения.
Полное солнечное затмение: где и как наблюдать за явлением рассказали в NASA
Полное солнечное затмение пересечет Северную Америку 8 апреля 2024 года, пройдя над Мексикой, США и Канадой, NASA дали рекомендации по безопасности наблюдения за редким астрономическим явлением, и рассказали где можно наблюдать за заземлением в режиме онлайн.
На Monobank хакеры совершили DDoS-атаку
Мобильный банк Monobank успешно отразил DDoS-атаку, начатую хакерами в понедельник вечером, подтвердил его соучредитель Олег Гороховский.
Роликов с танцами не будет: Шольц зарегистрировался в TikTok и выложил первые видео
Канцлер Германии Олаф Шольц присоединился к TikTok, чтобы охватить более молодую аудиторию, обещая не танцевальные видео, а закулисные взгляды на жизнь правительства, обеспечивая при этом безопасность данных.
Ракетный обстрел Запорожья: патрульные показали первые минуты после удара
В результате российской ракетной атаки на Запорожье погибли 3 гражданских, еще 8 получили ранения, были повреждены инфраструктура, жилые дома и медицинское учреждение, а полиция и спасатели оказывали помощь и направляли людей в безопасное место после обстрела.