Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
  •  66903 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
  •  97606 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
  •  144121 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  115685 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  204553 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  192413 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  182532 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  152766 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  110071 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  127712 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Новости по теме
Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

  •  8975 просмотра
Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

  •  7913 просмотра
Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

  •  7142 просмотра
Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

  •  10573 просмотра
"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

  •  11430 просмотра
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

  •  12880 просмотра
Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

  •  10656 просмотра
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

  •  10951 просмотра
россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом

россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом

  •  10738 просмотра
Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию

Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию

  •  10331 просмотра

Популярные

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

  •  103644 просмотра
В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

В Житомире "Nissan" сбил 8-летнего ребенка, полиция проводит следствие

  •  84418 просмотра
В Запорожье взрыв - ОВА

В Запорожье взрыв - ОВА

  •  101418 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв

  •  71359 просмотра
Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

Из-за удара рф в Звягеле на Житомирщине сообщают об угрозе загрязнения воздуха. В ОВА заявляют о превентивных мерах

  •  120940 просмотра

Публикации

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  272729 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  297912 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  358441 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  427130 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  425584 просмотра

Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

Пожар на российском ракетном корабле "серпухов" полностью уничтожил его оборудование связи и автоматизации, что надолго вывело его из строя.

Война •   •  8975 просмотра
Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

Более 3750 пациентов умерли в Южной Корее с 2017 года из-за отказа больниц оказывать медицинскую помощь, что подчеркивает основные проблемы системы здравоохранения накануне парламентских выборов в стране.

Новости Мира •   •  7913 просмотра
Преобладающая статистика смертей из-за проблем в системе здравоохранения является главным вопросом на выборах в Южной Корее

Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

Ватикан обнародовал 20-страничную декларацию, осуждающую такие нарушения морали, как эвтаназия, гендерная теория, суррогатное материнство, аборты, увечья, пытки, торговля людьми и другие действия, унижающие человеческое достоинство.

Новости Мира •   •  7142 просмотра
Ватикан обнародовал обновленную декларацию о достоинстве: осудили эвтаназию, гендерную теорию и суррогатное материнство

Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

Украина и Венгрия договорились открыть новый пункт пропуска для легкового транспорта "Великая Паладь - Надьгодош" и разрешить пропуск пустых грузовиков весом более 7,5 тонн в пункте пропуска "Лужанка - Берегшурань".

Экономика •   •  10573 просмотра
Украина и Венгрия договорились об открытии нового пункта пропуска для легкового транспорта

"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Сенатор США Джонни Эрнст ожидает, что пакет помощи Украине будет одобрен Конгрессом в течение нескольких недель, несмотря на некоторые разногласия относительно уровня расходов, поскольку подавляющее большинство поддерживает Украину ради ее собственной национальной безопасности.

политика •   •  11430 просмотра
"Ожидаю, что это произойдет в течение нескольких недель": сенатор США о согласовании помощи Украине

Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Дания сделает дополнительный взнос в Фонд энергетической поддержки Украины в размере 5,8 млн. долларов США, что увеличит общий взнос до 11 млн евро, чтобы помочь Украине поддерживать энергоснабжение на фоне значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Война •   •  12880 просмотра
Дания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины еще 5,8 млн долларов

Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки еще не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, завершение подготовки сравнительной таблицы запланировано на 9 апреля. Верховная Рада планирует начать рассмотрение документы 10 апреля, а окончательное голосование ожидается 11 апреля.

Война •   •  10656 просмотра
Железняк: комитет ВР не завершил рассмотрение мобилизационного законопроекта, финал подготовки сравнительной таблицы ко второму чтению будет 9 апреля

Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

ИТ-коалиция в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины сформировала экспертные подгруппы, а Эстония и Люксембург объявили о новых финансовых взносах в поддержку способности Украины в сфере ИТ, связи и кибербезопасности.

Война •   •  10951 просмотра
Эстония и Люксембург объявили о новой финансовой помощи для ІТ-коалиции по поддержке Украины - Минобороны

россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом

В результате обстрелов Часов Яра и Селидово Донецкой области погибла 77-летняя женщина, 3 человека получили ранения, повреждены 6 частных домов и 9-этажный дом.

Война •   •  10738 просмотра
россияне ударили по Донецкой области: есть погибший и 3 раненых в Часовом Яру и Селидовом

Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию

Более 100 жителей орска (россия) собрались на главной площади города, скандируя "путин, помоги" и жалуясь на действия местных властей и недостаточную компенсацию после наводнения, вызванного прорывом дамбы.

Новости Мира •   •  10331 просмотра
Большая вода в рф: митинг собрался на площади в орске, полиция заблокировала вход в мэрию