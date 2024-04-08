Уничтожены средства связи и автоматизации: в разведке рассказали о последствиях пожара на российском ракетоносителе "серпухов"

В россии выгорел ракетный корабль "серпухов". Как сообщили в Главном управлении разведки, полностью уничтожены его средства связи и автоматизации, восстановление потребует длительного времени, передает УНН.

Детали

Из-за пожара внутри ракетного корабля "серпухов" полностью уничтожены его средства связи и автоматизации, сообщили в разведке.

"Восстановление боеспособности "серпухова" потребует длительного времени", - говорится в сообщении.

Напомним

7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе балтийск калининградской области россии в результате пожара выведен из строя ракетный корабль "серпухов".

"серпухов" - российское судно проекта 21631 "буян-м", спущенное государством-агрессором на воду в 2015 году.