В.Лутковская обратилась к Т.Москальковой относительно незаконного распространения персональных данных граждан Украины

"Публикация таких данных является незаконным вмешательством в реализацию права каждого человека на приватность, которое гарантировано статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Опубликованные данные о физических лицах также являются объектом защиты в соответствии с Конвенцией о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных", - отмечается в письме Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Так, Валерия Лутковская обратилась к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой относительно публикации на сайте http://tribunal-today.ru персональных данных граждан Украины, а именно: фамилий, имен, отчеств, дат рождений, фотографий и тому подобное.

Валерия Лутковская отметила, что публикация персональных данных граждан Украины на вышеупомянутом Интернет-ресурсе осуществляется незаконно и с очевидно неправомерной целью.

"В связи с тем, что сайт http://tribunal-today.ru зарегистрирован на домене .RU, прошу Вас в рамках компетенции принять меры с целью прекращения незаконного распространения персональных данных граждан Украины на вышеупомянутом Интернет-ресурсе", - отметила В.Лутковская.