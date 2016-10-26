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В.Лутковська звернулася до Т.Москальової щодо незаконного поширення персональних даних громадян України

В.Лутковська звернулася до Т.Москальової щодо незаконного поширення персональних даних громадян України

Київ • УНН

 • 7151 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Омбудсмен України Валерія Лутковська звернулась до Омбудсмена РФ щодо незаконного поширення персональних даних громадян України. Про це УНН повідомили у прес-службі Уповноваженого ВРУ з прав людини.

“Публікація таких даних є незаконним втручанням у реалізацію права кожної людини на приватність, яке гарантоване статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Опубліковані дані про фізичних осіб також є об’єктом захисту відповідно до Конвенції про захист фізичних осіб при автоматизованій обробці персональних даних”, — зазначається у листі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Так, Валерія Лутковська звернулась до Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації Тетяни Москалькової щодо публікації на сайті http://tribunal-today.ru персональних даних громадян України, а саме: прізвищ, імен, по батькові, дат народжень, фотографій тощо.

Валерія Лутковська наголосила, що публікація персональних даних громадян України на вищезгаданому Інтернет-ресурсі здійснюється незаконно і з очевидно неправомірною метою.

“У зв’язку з тим, що сайт http://tribunal-today.ru зареєстрований на домені .RU, прошу Вас в рамках компетенції вжити заходів з метою припинення незаконного розповсюдження персональних даних громадян України на вищезгаданому Інтернет-ресурсі”, — зазначила В.Лутковська.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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