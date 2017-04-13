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В.Лутковская: "безвиз" с ЕС зависит от соблюдения прав человека в Украине

Киев  •  УНН

 • 8245 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Действие безвизового режима с Евросоюзом зависит от соблюдения прав человека в Украине, заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская во время круглого стола “Второй год реализации Национальной стратегии в сфере прав человека: что изменилось?”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

“Перед тем, как принять такое судьбоносное для Украины решение, ЕС определил основания для прекращения безвизового режима с любой страной, которая такой режим получила. И одно из главнейших оснований — это нарушение прав человека”, – подчеркнула В.Лутковская.

По ее словам, европейские институции регулярно интересуются реализацией в Украине Национальной стратегии в сфере прав человека.

“За последние полгода не было ни одной делегации из европейских институций, которая бы не задавала мне вопрос о выполнении Нацстратегии по правам человека. И я не знаю, кто возьмет на себя ответственность и попытается сказать неправду европейским институциям о том, что Нацстратегия выполняется хорошо”, – отметила омбудсмен.

Она подчеркнула важность выполнения Нацстратегии и Плана действий по ее реализации.

“Когда мы говорим о Нацстратегии, то речь идет о будущем всех украинцев — и в той части, насколько соблюдаются их права в стране, и в той части, насколько они вообще имеют европейское будущее, так как без соблюдения прав человека европейского будущего в Украине не будет”, — убеждена В.Лутковская.

Одной из причин неэффективного выполнения Плана действий по реализации Нацстратегии, по ее мнению, является отсутствие понимания важности этой стратегии со стороны органов власти.

В качестве примера В.Лутковская привела ситуацию с Министерством внутренних дел, которое на выполнение Плана должно было разработать инструкцию о действиях правоохранителей во время проведения мирных собраний, однако с этим медлит. Таким образом, по словам омбудсмена, в Украине сложилась совершенно разная практика деятельности правоохранительных органов при проведении собраний, что приводит к значительному количеству нарушений прав человека.

“Это является признаком того, что на сегодняшний день нет желания действительно подумать о европейском будущем нашего государства”, — отметила В.Лутковская.

Напомним, комитет постоянных представителей стран-членов Евросоюза будет голосовать за предоставление гражданам Украины права на безвизовые поездки в страны ЕС 26 апреля.

6 апреля Европарламент поддержал предоставление безвизового режима Украине.

 

Украинские Национальные Новости

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